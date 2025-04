Stand: 13.04.2025 17:07 Uhr Motorradfahrer stürzt bei Ausfahrt nahe Löcknitz

Bei einem Unfall nahe Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Brandenburger als Letzter in einer Kolonne von vier Freunden gefahren. Auf der L283 zwischen Glasow und Krackow hatte er am Sonntagmittag die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Der 45-Jährige kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Eberswalde geflogen. Sein Motorrad, eine BMW S 1000 XR, erlitt einen Totalschaden im Wert von etwa 25.000 Euro. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Straße an der Unfallstelle fast eine Stunde lang vollgesperrt.

