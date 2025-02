Stand: 26.02.2025 07:31 Uhr Messerangriff: Mann in Neubrandenburg verletzt

Im Wohngebiet Reitbahnweg in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am frühen Dienstagabend ein Mann bei einem Messerangriff verletzt worden. Der 41-Jährige hatte sich offenbar mit einem anderen, 27 Jahre alten Mann gestritten, dieser zückte dann ein Messer und stach zu. Das Opfer wurde leicht am Oberarm verletzt und kam ins Klinikum. Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden, teilte die Polizei mit. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 26.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte