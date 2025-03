Stand: 21.03.2025 11:57 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Digitale Praktikumsbörse im Aufbau

Schülerinnen und Schüler in der Mecklenburgischen Seenplatte sollen es künftig leichter haben, in Unternehmen einen passenden Praktikumsplatz zu finden. Die Kreisverwaltung baut dafür eine digitale Praktikumsbörse auf. Dort können Unternehmen ab sofort ihre Angebote veröffentlichen: für Schülerbetriebspraktika, Praxislerntage oder auch Aktionstage an Schulen. Die Unternehmen werden nun gebeten, ihr Interesse über geoportal@lk-seenplatte.de anzumelden. Erste Angebote gebe es bereits, so ein Sprecher der Kreisverwaltung.

