Malchow: Neuer Schiffsanleger am Kurgebiet

An der Rehaklinik in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde am Freitag eine neue Schiffsanlegestelle eingeweiht. Finanziert wurde das Projekt zu einem Großteil durch das Land Mecklenburg-Vorpommern zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Eigenmittel stammen unter anderem von der Stadt Malchow, einer Reederei und der Rehaklinik Malchow. Seit 2019 war der Schiffsanleger bereits in Planung. Zu Ostern sollen nun erste offizielle Fahrten stattfinden.

