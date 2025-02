Stand: 28.02.2025 12:30 Uhr Malchow: Frau bei Unfall schwer verletzt

Eine 57-Jährige ist am Freitagmorgen in Malchow in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Darüber informierte die Polizei. Die Frau wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straße war bedingt durch den Unfall voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 28.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte