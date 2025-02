Stand: 03.02.2025 16:18 Uhr Malchin: vermisste Frau verletzt gefunden

Eine als vermisst gemeldete 85-jährige Frau aus Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am vergangenen Freitag in unwegsamem Gelände von Polizisten gefunden worden. Laut Polizei waren die Frau, die einer Wohngemeinschaft lebt, und ihr Hund als vermisst gemeldet worden. Beamte hatten sie zu Fuß gesucht und entdeckt. Sie lag am Boden und hatte sich verletzt. Da ein Rettungswagen in dem schwer zugänglichen Gelände nicht zu der verletzten Seniorin durchkam, brachte ein Polizeihubschrauber die Frau zum Rettungswagen, der sie dann in ein Krankenhaus fuhr.

