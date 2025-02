Stand: 13.02.2025 14:00 Uhr Letzte Runde für den Streitfall Ortsumgehung Waren (Müritz)

Vor mehr als zehn Jahren haben sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gegen den Bau einer Ortsumgehung entschieden. Trotzdem ist dieses Vorhaben immer noch Bestandteil des Lärmaktionsplanes der Stadt. Aktuell arbeiten Stadt und Stra?enbauamt gemeinsam an Varianten für den Bau einer möglichen Ortsumgehung. Ob diese Planungen jetzt gestoppt werden sollen, darüber will im März die Stadtvertretung entscheiden. Nach Angaben der Stadtverwaltung könnte die Einstellung des Vorhabens eine Ersparnis von 40.000 Euro für den Haushalt bringen. Der Umweltausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung schon zugestimmt, die Variantenuntersuchungen zu stoppen.

