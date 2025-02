Stand: 25.02.2025 08:29 Uhr Landkreis Seenplatte will seine Jobcenter zusammenschließen

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte will seine beiden Jobcenter zusammenlegen. Die Fusion der Jobcenter Süd und Nord ist für das nächste Jahr vorgesehen. Das neue Jobcenter soll seinen Hauptsitz in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben und Regionalstandorte in Neustrelitz, Waren, Demmin, Malchin und Altentreptow behalten. Gründe für den Zusammenschluss seien die sinkende Zahl der Bedürftigen, hohe Verwaltungskosten und Personalmangel. Die Pläne für die Fusion werden zunächst in den zuständigen Fachausschüssen des Landkreises vorgestellt, bevor der Kreistag im März darüber entscheidet.

