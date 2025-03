Stand: 08.03.2025 08:40 Uhr Landesmeister Malchower SV verliert zweites Spiel in Folge

Der Malchower SV (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sein Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern am Freitagabend mit 2:3 gegen den SV Pastow verloren. Den Siegtreffer für den SV Pastow erzielte Tony-Glen Siegmund in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter. Für Landesmeister Malchow war es die zweite Niederlage in Folge. Die Malchower fielen damit vorerst auf den dritten Tabellenplatz zurück. Spitzenreiter Torgelow/Ueckermünde kann seinen Vorspung am 18. Spieltag ausbauen. Die Vorpommern spielen Sonnabend um 14 Uhr zuhause gegen den FC Schönberg. Die weiteren Begegnungen: Penzlin erwartet um 14 Uhr Pampow, Neubrandenburg spielt zur gleichen Zeit in Warnemünde und Siedenbollentin reist zur zweiten Mannschaft des Greifswalder FC. Dort ist Anpfiff um 17 Uhr.

