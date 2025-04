Stand: 23.04.2025 18:19 Uhr Land bietet Kommunen weiter Beratung bei der Suche nach Ärzten

Die Landesregierung unterstützt mit einem Beratungsprogramm auch Kommunen der Haff-Müritz-Region bei der Suche nach Ärztinnen und Ärzten. Konkrete Erfolge fehlen bisher, trotzdem wird das Projekt fortgesetzt. Bisher konnte noch kein einziger junger Arzt in eine Gemeinde vermittelt werden. Unter anderem haben Stavenhagen, Demmin, Penzlin und Waren in den vergangenen zwei Jahren die Beratung genutzt, die ein Rostocker Unternehmen im Auftrag des Sozialministeriums anbietet. Die Berater unterstützen bei Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Gute Schulen oder Freizeitmöglichkeiten beispielsweise machen Städte auch für Ärzte interessant, so die Agentur. Das Beratungsprogramm wurde für weitere drei Jahre verlängert, 1,3 Millionen Euro EU-Fördermittel stehen dafür bereit. Viele Ärztinnen und Ärzte sind älter als 60 Jahre, vor allem Allgemeinmediziner fehlen in der Region.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.04.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte