LKW "Made in MV" für Katastrophenschutz in Neubrandenburg

Das Deutsche Rote Kreuz der Mecklenburgischen Seenplatte erhielt am Mittwoch in Neubrandenburg ein neues Einsatzfahrzeug für den Katastrophenschutz. Der Wechsellader kann Container verschiedenen Inhalts auf- und abladen. Baugleiche Fahrzeuge erhalten alle Landkreise. Finanziert werden sie durch das Land. Damit können zum Beispiel bei einem Waldbrand auch die entsprechenden Container anderer Landkreise von Einsatzfahrzeugen der betroffenen Region zur Unterstützung abgeholt werden, so Innenminister Christian Pegel (SPD) bei der Übergabe des Fahrzeugs. Es sei ein Projekt Made in MV, so Pegel. Entwickelt wurde es in Parkentin (Landkreis Rostock) von der Firma Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH. Darin eingeflossen sind laut Pegel jüngste Erfahrungen aus dem Hochwasserschutz und der Waldbrandbekämpfung. Das Fahrzeug kostet 260.400 Euro. Am Freitag erhält die Landeshauptstadt Schwerin einen baugleichen LKW.

