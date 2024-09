Stand: 23.09.2024 18:37 Uhr Krise in der Auto-Branche trifft auch Firmen in der Haff-Müritz Region

Bei einem digitalen "Autogipfel" hat Bundeswirtschaftsminister Habeck am Montagnachmittag mit Autoherstellern, Verbänden und Gewerkschaften über die Krise der Auto-Branche beraten. Die Folgen der Krise spüren auch Zulieferer in der Haff-Müritz Region. Bei der Firma Webasto in Neubrandenburg wurden bereits Leiharbeiter nach Hause geschickt. Auch Kurzarbeit könne wegen weniger Aufträgen in Zukunft nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Die Eisengießerei in Ueckermünde verzeichnet 30 Prozent weniger Aufträge und musste ihre Mitarbeiter dieses Jahr schon zweimal in Kurzarbeit schicken. Ein drittes Mal sei nicht ausgeschlossen, so ein Vertreter des Unternehmens.

