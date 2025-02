Stand: 04.02.2025 06:33 Uhr Kriesow bei Stavenhagen: Trinkwasserleitung geplatzt

In Kriesow bei Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagmorgen eine Trinkwasserleitung geplatzt. Das Wasser drohte auf die Dorfstraße zu laufen und dort zu gefrieren. Die Freiwillige Feuerwehr Kriesow und die Polizei waren vor Ort und entschieden, dass die Straße nicht gesperrt werden müsse, so eine Polizeisprecherin. Der zuständige Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow sei informiert worden, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.02.2025 | 05:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte