Stand: 10.09.2024 12:57 Uhr Kreistag: Waffen-Verbotszone um Gemeinschafts-Unterkünfte?

Der Kreistag der Mecklenburgischen Seenplatte hat in seiner Sitzung am Montagabend einen Antrag zu Waffenverbotszonen der AfD-Fraktion in den Ausschuss Ordnung, Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz verwiesen. Konkret geht es um die Einrichtung von Waffen- und Messerverbotszonen um Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis. Der Ausschuss soll zunächst über eine mögliche Umsetzung diskutieren, ehe der Antrag erneut im Kreistag besprochen werde, so der Pressesprecher des Landkreises.

Beschlossen wurde der Termin für die Wahl eines neuen Landrats beziehungsweise einer neuen Landrätin: Am 11. Mai 2025 soll diese stattfinden. Mehrheitlich zugestimmt wurde zudem einem Antrag der Fraktion CDU plus. Darin geht es um Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber im Landkreis. Die bisherigen Initiativen sollen auf weitere staatliche, kommunale und gemeinnützige Träger ausgeweitet werden, um Asylsuchenden Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. In diesem Jahr wurden bereits für rund 170 Menschen solche Arbeitsgelegenheiten geschaffen, heißt es weiter.

