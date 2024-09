Stand: 02.09.2024 16:31 Uhr Kreistag MSE: Erstmals geht Ausschuss-Vorsitz an AfD-Politiker

Der neu gewählte Kreistag der Mecklenburgischen Seenplatte hat seine Arbeit aufgenommen. Die ersten drei Fachausschüsse haben sich konstituiert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Kreistages wird ein Ausschuss von einem AfD-Politiker geleitet. Hartwig Kurth setzte sich in geheimer Wahl mit 8:2 Stimmen gegen Falk Jagszent durch und leitet nun den Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt. Der parteilose Jagszent hatte für die Fraktion Grüne/Cannabis und Bürgerrechte kandidiert. Kurth erhielt mindestens fünf Stimmen anderer Parteien. Einstimmig wurden die beiden CDU-Kandidaten Manuela Rißer und Wolf-Dieter Ringguth als Ausschuss-Vorsitzende gewählt. Rißer, stellvertretende Bürgermeisterin in Malchin, leitet nun den Finanzausschuss und der Rechliner Bürgermeister Ringguth setzt seine Arbeit als Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft fort.

