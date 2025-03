Stand: 11.03.2025 11:02 Uhr Kreistag Seenplatte: Austritt aus Fraktion

Ein Streit in der Warener Stadtvertretung hat Auswirkungen auf den Kreistag. Toralf Schnur (FDP) ist aus der Kreistagsfraktion der Mecklenburgischen Seenplatte SPD/FDP ausgetreten. Der FDP-Kreisvorsitzende hat damit auf Differenzen mit der SPD in der Stadtvertretung reagiert. Dort ist Schnur Stadtpräsident und die SPD-Kreisvorsitzende Nadine Julitz Stadtvertreterin. Sie und andere SPD-Mitglieder sahen sich nach eigenen Worten über Monate hinweg persönlichen Angriffen durch Schnur ausgesetzt. Im Kreis sind beide Parteien gemeinsam in der Kreistagsfraktion SPD/FDP aktiv. Die Zusammenarbeit war nur auf ein Probejahr vereinbart, das im Sommer endet.

