12.03.2025 Klink: Neues Müritzhotel soll bis Jahresende fertig sein

Der Neubau des Müritzhotels in Klink (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll Ende des Jahres fertig werden. Der Investor will zusätzliche Personalwohnungen schaffen. Damit beschäftigt sich Mittwochabend die Gemeindevertretung. Sie muss dafür den Bebauungsplan ändern. In einem Teil der Hotelappartements könnten dann künftig auch Beschäftigte wohnen. Mehr als 60 Personalunterkünfte stehen bereits auf dem Gelände zur Verfügung. Vom Investor heißt es, das könnten zu wenig sein. Er erwartet, dass er viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb der Region findet, die dann nach Klink ziehen. Insgesamt 215 Gästezimmer soll das neugebaute Hotel direkt an der Müritz vorrangig für Familien bieten. Der Bau hatte sich verzögert. Eigentlich war die Eröffnung für das vergangene Jahr geplant. Das alte Müritzhotel, ein Bau aus DDR-Zeiten, war 2017 gesprengt worden.

