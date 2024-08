Stand: 09.08.2024 06:49 Uhr Internationaler Wasserski-Wettbewerb auf dem Haussee in Feldberg

In Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) finden ab Freitag zum siebten Mal die International German Open im Wasserski statt. Angereist sind rund 40 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland, Polen, Dänemark, Tschechien, Schweden und Großbritannien. Darunter auch Aktive aus Feldberg, Neubrandenburg und Mirow. Am Freitag und Sonnabend stehen die Qualifikationen im Trick-Ski, Slalom und Springen auf dem Programm. Am Sonntag zeigen die Besten ihr Können in den Finalen. Gastgeber ist der Wasserski Club Luzin. Die Wettkämpfe werden auf dem Feldberger Haussee ausgetragen. Der Wasserskisport hat dort seit über 60 Jahren Tradition.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Wassersport