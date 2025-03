Stand: 17.03.2025 15:30 Uhr In Neubrandenburg gibt es wieder Orgelkonzerte zur Mittagszeit

In der Konzertkirche Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Montag die achte Saison der "Kleinen Orgelkonzerte" begonnen. Sechs Schülerinnen, Schüler und Studierende einer deutsch-polnischen Orgelakademie bestritten gemeinsam den Auftakt vor fast 500 Zuschauern. Zofia Rogalska und Wladyslaw Widlak aus Warschau spielten zum Abschluss des Konzerts gemeinsam als Duo, also vierhändig das Stück "Bolero" von Maurice Ravel. Höhepunkte der Konzertreihe werden laut Veranstaltungsmanager Thomas Laschinski die Orgelkonzerte zu Ostern und zum Vier-Tore-Fest im Sommer sein. Im Vorjahr besuchten durchschnittlich 460 Gäste die Konzerte. Seit 2023 müssen Besucher zu den Mittagskonzerten Eintritt bezahlen. Zuvor wurden sie fünf Jahre lang von der Günter-Weber-Stiftung finanziert.

