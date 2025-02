Stand: 20.02.2025 09:45 Uhr Im Lokschuppen Pasewalk könnten bald Trauungen stattfinden

Im Lokschuppen Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) könnte bald geheiratet werden. Das Eisenbahnerlebniszentrum sei ein sehenswertes, historisches Denkmal und stelle eine attraktive Alternative zum Eheschließungsraum im Standesamtes dar, heißt es in einem Antrag der Stadtverwaltung. Am Donnerstagabend will die Stadtvertretung darüber entscheiden. Im Lokschuppen können auf mehr als 6.000 Quadratmetern zum Beispiel Dampflokomotiven und andere Schienenfahrzeuge besichtigt werden.

