Stand: 11.02.2025 06:05 Uhr IT-Probleme in der Seenplatte und Vorpommern-Greifswald behoben

Die IT - Störtungen in den Verwaltungen der Kreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald sind behoben. Massive Netzwerkprobleme hatten am Montag das Rathaus in Neubrandenburg, die Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte und Schulen im Kreis Vorpommern Greifswald gemeldet. Am späten Abend hieß es dann vom Dienstleister, der Stadtwerke Neubrandenburg, dass die Verwaltungen wieder telefonisch und per Mail wieder zu erreichen seien. Von den Problemen waren auch Bürgerservicezentren in Waren, Neustrelitz, Neubrandenburg und Demmin betroffen. Die Ursache ist noch unklar.

