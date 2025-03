Stand: 25.03.2025 07:13 Uhr Hochschule Neubrandenburg kooperiert mit indonesischer Universität

Die Hochschule Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will künftig enger mit einer Universität aus dem indonesischen Jakarta zusammenarbeiten. Es geht dabei um den Bereich der Pflegewissenschaften. Ziel sei es, den indonesischen Studierenden während des Pflegestudiums Deutschkenntnisse zu vermitteln und so eine nachhaltige Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland zu ermöglichen, heißt es. Schon seit anderthalb Jahren gibt es im Rahmen eines Forschungsprojektes immer wieder gemeinsame Initiativen zwischen der Hochschule Neubrandenburg und der indonesischen Universität "Poltekkes Kemenkes Jakarta III". Für die Hochschule ist es bereits die zweite Kooperation mit einer Universität in Indonesien.

