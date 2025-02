Stand: 23.02.2025 12:24 Uhr Handball-Regionalliga: Neubrandenburg gewinnt Derby in Stavenhagen

Die Handballerinnen vom SV Fortuna ´50 Neubrandenburg haben das Derby beim Stavenhagener SV gewonnen und bleiben an der Tabellenspitze der Regionalliga. Fortuna setzte sich mit 29:23 durch und konnte nach dem deutlichen Erfolg im Hinspiel auch das zweite Derby dieser Saison für sich entscheiden. Erfolgreichste Torschützin für Neubrandenburg war Nele Stenzel mit sieben Treffern. Für Stavenhagen traf Tia Joana Döbler ebenfalls siebenmal. Bis Saisonende sind es noch fünf Spiele, Fortuna steht weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung ganz oben in der Tabelle. Die Frauen aus Stavenhagen sind Sechste und haben sich nach den Erfolgen in den vergangenen Wochen ein gutes Punktepolster zu den Abstiegsrängen erspielt.

