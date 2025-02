Stand: 27.02.2025 07:34 Uhr Haftstrafe für Überfall auf behinderten Mann in Demmin

Das Landgericht Neubrandenburg hat einen 21-jährigen Mann aus Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) für einen Überfall auf einen gehbehinderten Mann zu zwei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Der mehrfach Vorbestrafte hatte gestanden, zusammen mit einer Bekannten im Juni 2024 das beinamputierte Opfer in dessen Wohnung brutal zusammengeschlagen zu haben. Täter und Opfer kannten sich. Anlass für die Attacke soll die vermeintlich schlechte Haltung einer Katze bei dem Geschädigten gewesen sein, die man ihm wegnehmen wollte. Der verurteilte Straftäter wurde sofort in eine Entzugsklinik eingewiesen. Außerdem soll der 21-Jährige Schadensersatz von mehr als 3.000 Euro an das Opfer zahlen. Gegen die Bekannte des Täters wird es einen weiteren Prozess geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte