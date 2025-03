Stand: 01.03.2025 08:02 Uhr Fußball-Verbandsliga: Penzlin gewinnt gegen Malchow

In der Fußball-Verbandsliga hat der Penzliner SV am Freitagabend sein Heimspiel gegen den amtierenden Landesmeister Malchower SV mit 3 zu 1 gewonnen. Bei miesem Wetter ging Penzlin vor mehr als 200 Zuschauern in der ersten Halbzeit durch Alexander Lukesch in Führung und spielte nach einer gelb-roten Karte gegen Malchow eine halbe Stunde in Überzahl. Karl Bork und Joaquin Alejandro Gomez trafen in dieser Zeit für Penzlin, Lukas Prange verkürzte zwischenzeitlich für den MSV. Durch den Sieg festigte Penzlin den sechsten Tabellenplatz, Malchow steht weiterhin auf Rang zwei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte