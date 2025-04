Stand: 11.04.2025 22:22 Uhr Fußball-Oberliga: TSG Neustrelitz besiegt Rathenow

In der Fußball-Oberliga hat die TSG Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Freitagabend einen Heimsieg geschafft. Vor 300 Zuschauern im Parkstadion gewannen die Neustrelitzer gegen Optik Rathenow mit 2:1. Durch den dritten Sieg in Folge verbesserte sich das Team von Trainer Thomas Franke auf Tabellenplatz sieben. Nach einer schwachen ersten Halbzeit traf TSG-Torjäger Manuel Härtel kurz nach seiner Einwechslung zur Führung. Der Stürmer hatte zuletzt verletzungsbedingt mehrere Wochen gefehlt und feierte ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein ein gelungenes Comeback. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Rathenow und dem Platzverweis gegen den Neustrelitzer Tom Kliefoth war es TSG-Kapitän Nils Röth, der kurz vor dem Abpfiff den umjubelten Siegtreffer erzielte. Bis Saisonende sind es noch sechs Spiele für Neustrelitz, das Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz.

