Stand: 30.03.2025 18:44 Uhr Fußball-Oberliga: Neustrelitz besiegt Tabellenführer

In der Fußball-Oberliga hat die TSG Neustrelitz am Sonntag einen überraschenden Heimsieg geschafft. Gegen Tabellenführer Lichtenberg 47 gewannen die Neustrelitzer mit 2 zu 1, zur Halbzeit lagen sie noch zurück. Es war der erste Sieg nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge. Vor knapp 250 Zuschauern im Parkstadion waren Kevin Akogo und Nick Höfer die Torschützen für die TSG. Neustrelitz bleibt in der Tabelle auf dem zehnten Platz, zur Abstiegszone sind es aber schon 13 Punkte Vorsprung.

