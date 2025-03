Stand: 02.03.2025 18:38 Uhr Fußball-Landespokal: Neubrandenburger Frauen besiegen Hansa Rostock

Die Fußballfrauen des 1. FC Neubrandenburg stehen im Endspiel um den Landespokal. Der FCN besiegte im Halbfinale überraschend den klassenhöheren FC Hansa Rostock mit 1:0. Den Siegtreffer erzielte die 16-jährige Jenna Davida Wzietek in der ersten Halbzeit mit einem Heber über die Rostocker Torhüterin. Die FCN-Frauen spielen sonst in der viertklassigen Verbandsliga, Hansa Rostock ist als höchstklassiges Damenfußballteam aus Meckenburg/Vorpommern in der drittklassigen Regionalliga aktiv. Neubrandenburgs Gegner im Pokalfinale wird am 23. März im Spiel zwischen Schwerin und Stralsund ermittelt. Das Endspiel wird am 1. Mai ausgetragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Sport kompakt | 02.03.2025 | 16:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte