Stand: 26.03.2025 08:13 Uhr Friedland: Bürgermeister fordern Bürokratieabbau

Mehrere Bürgermeister aus der Region um Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fordern von der Landesregierung weniger Bürokratie und mehr Entscheidungsfreiheit. Bei einem Meinungsaustausch am Dienstagabend in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) übergab die Bürgermeisterin von Bollewick, Antje Styskal, stellvertretend einen offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Darin bieten sie der Landesregierung auch eine engere Zusammenarbeit an. Einer der beteiligten Bürgermeister ist Daniel Radtke aus Alt Schwerin. Nach eigenen Worten versucht er in seiner Gemeide seit 2021 vergeblich, ein Ortsschild um wenige Meter zu versetzen, um eine gefährliche Straßenstelle sicherer zu machen. Allerdings würden die Anträge immer wieder an bürokratischen Hürden scheitern. Zu der Veranstaltung in Friedland waren rund 100 Bürgerinnen und Bürger gekommen. Vor allem das Thema Windkraft sorgte für Diskussionen.

