09.03.2025 Friedländer Feuerwehrleute nehmen neue Technik in Betrieb

Die Freiwillige Feuerwehr Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Frauentag zwei neue Fahrzeuge in Betrieb genommen. Es sind ein Tanklöschfahrzeug der Marke TLF 3000 und eine Drehleiter. Die neue Technik hat zusammen einen Wert von rund einer Million Euro. Damit war sie laut Kreiswehrführer Stefan Drews etwa doppelt so teuer als vor 30 Jahren. 80 Prozent der Kosten wurden im Rahmen eines Förderprgramms durch das Land übernommen. Ohne diese Hilfe sei neue Feuerwehrtechnik für die Kommunen nicht mehr bezahlbar, so Drews. Beide Fahrzeuge wurden von Pastorin Ruth Pell-John auf dem Marktplatz geweiht. Drews hofft mit dieser Weihe im Namen des Schutzpatrons der Feuerwehrleute, des heiligen Florian, dass die neue Technik lange einsatzbereit bleiben möge.

