Stand: 30.09.2024 15:45 Uhr FigurenTheaterTage in Vorpommern

Die 6. FigurenTheaterTage Vorpommern haben begonnen. Dabei reisen 13 mobile Theater durch Vorpommern und treten vor allem in Kitas und Schulen auf. Geplant sind bis Mittwoch mehr als 20 Vorstellungen, zum Beispiel in Ueckermünde, Löcknitz und Strasburg. Zum Programm gehören Märchen wie "Die drei kleinen Schweinchen" und "Hans im Glück". Die Puppenspieler und Theatermacher würden dort auftreten, wo Kinder teilweise noch nie mit Theater in Berührung gekommen sind, so Birgit Schuster vom Landesverband Freie Darstellende Künste Mecklenburg-Vorpommern. Am Mittwoch gibt es öffentliche Veranstaltungen im Alten Gemeindehaus in Strasburg und im Kulturspeicher Ueckermünde.

