Feuer in Friedland: 30.000 Euro Schaden

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mussten Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend mit einem Großaufgebot ausrücken. Eine schwarze Rauchwolke am nördlichen Stadtrand war gemeldet worden. Neben den Polizeibeamten fuhren insgesamt 72 Einsatzkräfte der Feuerwehren Friedland, Salow, Brohm, Lübbersdorf und Kotelow sowie ein Rettungswagen zum Einsatzort. Ein leerstehendes Gebäude stand komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Löscheinsatz dauerte etwa vier Stunden, umliegende Straßen mussten zeitweise gesperrt werden. Das Haus wurde vollständig zerstört, der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

