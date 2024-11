Stand: 28.11.2024 08:12 Uhr Ferdinandshof: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Auf dem Weg von Ferdinandshof nach Sprengersfeld bei Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Mittwoch ein Fahrrad ohne Besitzer gefunden worden. Am Lenker hing laut Polizei eine Einkaufstasche mit frischen Brötchen. In einem Stoffbeutel wurde zudem eine Mopedbatterie für die Beleuchtung des Fahrrades entdeckt. Die Suche von Polizei und Feuerwehr nach dem Eigentümer war erfolglos geblieben. Es handelt sich um ein grünes Damenfahrrad aus der DDR der Marke Diamant, mit schwarzem Sattel und silberfarbenen Schutzblechen. Die Polizei bittet um Hinweise. Eine Vermisstenmeldung liegt derzeit nicht vor, so die Polizei.

