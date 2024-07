Stand: 04.07.2024 06:54 Uhr Erstes Jugendforum in Neustrelitz

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) findet das erste Jugendforum statt. Schüler der neunten Klassen sind eingeladen, sich mit ihren Ideen für die Stadt einzubringen, mit Stadtvertretern und anderen Politiker über ihre Zukunftsvorstellungen zu diskutieren. Lucie Luther vom organisierenden Jugendbeirat der Stadt bezeichnet die Veranstaltung als Bühne für eine lebenswerte Zukunft in Neustrelitz. "In einem inspirierenden Umfeld und mit kreativen Mitteln gehen wir gemeinsam die ersten Schritte vom Wunsch zur Wirklichkeit. Wir diskutieren auf Augenhöhe miteinander und mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Stadtpolitik und werden so eine unüberhörbare Stimme im politischen Prozess”, so Luther weiter. Alle teilnehmenden Schüler und Schülerinnen der neunten Klassen werden für den Tag von der Schule freigestellt. Veranstaltungsort ist das Landeszentrum für Erneuerbare Energien.

