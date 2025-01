Stand: 23.01.2025 06:24 Uhr Erste Rindertransporte sind nach der MKS wieder möglich

Die ersten Beschränkungen nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche auf einem Hof in Brandenburg sind laut Landwirtschaftsministerium aufgehoben. Wie die Rinder Allianz in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mitteilt, werden Kälbertransporte in die Niederlande vorbereitet. Die Tiere werden nochmals untersucht und getränkt, bevor sie am Freitag ihre Reise antreten. Die Lieferungen von Samen bleiben noch ausgesetzt, heißt es von der Rinder Allianz. Hintergrund ist nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums eine EU-Regelung. Danach können Viehtransporte nach einer gewissen Zeit wieder aufgenommen werden, wenn die Maul- und Klauenseuche nach einer vorsorglich verhängten Sperre in dem jeweiligen Bundesland nicht nachgewiesen wurde.

