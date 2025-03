Stand: 13.03.2025 11:52 Uhr Einnahmen durch Tourismus in Mönkebude nach Corona halbiert

Der Tourismus in Mönkebude (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist durch die Corona-Pandemie eingebrochen. Nach Angaben von Bürgermeister Andreas Schubert (CDU) sind auch 2024 nur noch halb so viele Gäste ans Haff gekommen wie vor der Pandemie. Urlauber würden zudem nicht mehr so lange bleiben und kurzfristiger buchen. Auf die Veränderungen wolle sich die Gemeinde einstellen unter anderem mit modernen Medien für Buchung und Information. Darum geht es bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag. Zudem will Mönkebude Parkgebühren erheben von einem Euro pro Stunde. Bislang war das Parken frei.

