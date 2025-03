Stand: 31.03.2025 14:43 Uhr Ehrenamtspreis für Schalmeienkapelle Rossow

Die Schalmeienkapelle des SC "Eintracht" Rossow ist mit Publikumspreis des Landkreises Vorpommern-Greifswald ausgezeichnet worden. Gegründet aus zwölf Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr besteht der Verein mittlerweile aus 64 Frauen, Männern und Kindern, die sich ganz der Musik verschrieben haben. Die Kapelle leiste mit ihrer Musik seit mittlerweile 60 Jahren einen großartigen Beitrag zum kulturellen Miteinander in der Region, heißt es vom Landkreis. Gebucht werden die Musiker in Mecklenburg-Vorpommern gebucht und sind auch schon im Ausland aufgetreten. Im Rahmen der Ehrenamtsauszeichnung des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurden insgesamt acht Auszeichnungen für herausragendes ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Kategorien vergeben.

