Stand: 12.03.2025 14:13 Uhr Eggesin: Vogelbeobachtungskurs beginnt

Im Besucherzentrum des Naturparks Am Stettiner Haff (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beginnt am Donnerstag ein Vogelbeobachtungskurs für Naturinteressierte. Dabei geht es auch darum, wie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Vögel bestimmt werden können. Der Kurs umfasst sechs Abendveranstaltungen und sechs Exkursionen, unter anderem auf die Vogelschutzinsel Riether Werder. Ziel sei es, die vielen Arten in Vorpommern mit Hilfe weiterer Hobbyornithologen besser zu erfassen, so der Vogelkundler und Naturwart Frank Joisten. Im artenreichen Landkreis Vorpommern-Greifswald würden zu viele Beobachtungen durchrutschen. Der Kurs am Donnerstag in Eggesin beginnt um 18 Uhr und kostet 60 Euro.

