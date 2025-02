Stand: 25.02.2025 14:59 Uhr Drei Bewerber für die Bürgermeisterwahl in der Feldberger Seenlandschaft

Für das Amt des Bürgermeisters der Feldberger Seenlandschaft gibt es drei Bewerber. Für die SPD tritt Amtsinhaberin Constanze von Buchwaldt an. Die CDU hat den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Robert Gardlowski nominiert. Der dritte Bewerber ist der Unternehmer Thomas Pfitzner, der für die AfD antritt. Gewählt wird am 11. Mai. Auch in Galenback bei Friedland sind alle Wahlberechtigten an diesem Tag aufgerufen ihre Stimme abzugeben. Nach dem Tod des Bürgermeisters Jörg Steike im vergangenen Herbst wird sein Nachfolger gesucht.

