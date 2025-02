Stand: 08.02.2025 08:29 Uhr Diebe erbeuten in Waldhotel in Feldberg Geld und Schmuck

Am Freitagabend ist der Polizei ein Einbruchsdiebstahl in das Waldhotel und Restaurant "Stieglitzenkrug" in Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten sich laut Polizei demnach bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Eigentumswohnung verschafft. Aus einem Tresor wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Der gesamte Stehlschaden wird derzeit auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte