Stand: 05.11.2024 17:44 Uhr Die Polizei warnt in Neustrelitz vor modernen Betrügern

Enkeltrick, Phishingmails, Identitätsdiebstahl - die Liste der Gefahren ist lang. Vor allem auf das Geld von Senioren haben es die Täter abgesehen. Die Polizei rät deshalb bei seltsamen Anrufen, Kurznachrichten und E-Mails von vermeintlichen Enkeln, lieber bei den echten Enkeln nachzufragen. So können Großeltern sichergehen, dass sie auch tatsächlich von den eigenen Angehörigen benachrichtigt wurden. Auch bei Phishingmails, also E-Mails bei denen etwas angeklickt werden soll, sollte der vermeintliche Absender lieber angerufen werden, rät die Polizei. Anders als von Tätern oft behauptet, würde die Polizei zudem nie Wertgegenstände für Menschen sicher aufbewahren. Rund 100 zumeist ältere Gäste nutzten das Informationsangebot der Polizei in Neustrelitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte