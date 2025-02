Stand: 21.02.2025 14:13 Uhr Deutsch-polnische Rad-Tourismustage in Stettin

Grenzüberschreitender Radtourismus und nachhaltige Mobilität - darum geht es bei den zweiten deutsch-polnischen Tagen des Radtourismus in Stettin. Die Woiwodschaft Westpommern verfolgt ehrgeizige Ziele: Mehr als 2.200 km Fahrradrouten sind geplant. Sie sollen die größten Städte, Bahnhöfe, Denkmäler und Touristenattraktionen verbinden, teilte das Marschallamt mit. 790 km sind bereits fertig, weitere 140 aktuell im Bau. Radlern stehen bereits fünf Routen zur Verfügung, etwa die Ostseeroute "Velo Baltica". Bei einer Konferenz gemeinsam mit den Landkreisen Uckermark und Vorpommern-Greifswald geht es am Freitag unter anderem um einen geplanten, knapp 800 km langen Radweg von Berlin über Stettin nach Kolberg. Am Sonnabend gibt es im Marschallamt in Stettin von 10 bis 20 Uhr ein umfangreiches Bühnenprogramm und Vieles zu Ausprobieren: etwa wie Kinder mitreisen können, wie auf Radreisen navigiert wird, Ausflugstipps, Fahrradpflege, Yoga für Radler und Tipps zu E-Bikes. Alle Vorträge werden simultan übersetzt. Der Besuch ist kostenlos. Rund um das Marschallamt stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 21.02.2025 | 10:00 Uhr