Stand: 06.02.2025 17:00 Uhr Demmin bekommt Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt

Der Verein Stark machen e.V., der schwerpunktmäßig in Rostock und Stralsund aktiv ist, wird eine Außenstelle in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eröffnen. Dort können sich Frauen beraten lassen, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Vor zwei Jahren hatte die AWO ihre Beratungsstelle in Demmin aus Kostengründen geschlossen. In gut drei Wochen könnte die neue Beratungsstelle öffnen, stellte der Sozialdezernent des Landkreises, Löffler, in Aussicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 06.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte