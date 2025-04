Stand: 01.04.2025 10:45 Uhr Demmin: Kreiskrankenhaus soll kommunale Einrichtung bleiben

Das Kreiskrankenhaus in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) soll selbstständig als kommunale Einrichtung erhalten werden. Angedacht war eine Fusion mit der Universitätsklinik Greifswald. Die Gespräche hierzu hätten jedoch keine Perspektive gebracht, so Landrat Heiko Kärger (CDU). Die Kardiologie in Demmin soll erhalten bleiben und der Bereich der Geriatrie ausgebaut werden. Hierfür sollen mehrere Millionen Euro Fördermittel verwendet werden, die für den Ausbau des Hauses bewilligt wurden, das Land aber vorerst einbehalten hatte. Nachdem der Kreis erfolgreich dagegen geklagt hatte, sind Land und Kreis nun dabei, sich über den Einsatz dieses Geldes zu einigen.

