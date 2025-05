Stand: 14.05.2025 13:51 Uhr Demmin: 87-Jährige sorgt mit ungewöhnlicher Sitzhaltung für Einsatz

Am Dienstagnachmittag hat eine aufmerksame Nachbarin in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Polizei verständigt. Der Grund: Eine 87-jährige Frau saß wohl seit fast einer Stunde in ungewöhnlicher Haltung auf ihrem Balkon - mit dem Kopf auf dem Tisch. Die Nachbarin befürchtete aus diesem Grund einen medizinischen Notfall. Kurz darauf traf eine Streife der Polizei ein. Die Beamten klingelten an der Tür und konnten feststellen, dass die ältere Dame wohlauf war. Sie erklärte, dass sie regelmäßig ihren Kopf auf den Tisch lege, um ihre Muskulatur zu entspannen. Das Fazit des Einsatzes: "Lieber einmal mehr aufmerksam sein, als einmal zu wenig", hieß es dazu von der Polizei.

