Stand: 31.07.2024 09:00 Uhr Dargun: Neue Stadtvertretung zusammengekommen

Als vorletzte der Region hat sich am Dienstagabend die Stadtvertretung von Dargun konstituiert. Als neuer Vorsitzender und so genannter Bürgervorsteher wurde der frühere Bürgermeister Karl-Heinz Graupmann von der Partei "Die Linke" gewählt. Seine Stellvertreter wurden Klaus Paal von der Wählergemeinschaft Darguner Ortsteile und Torsten Thon von der AfD. Thon hatte bei der Wahl Anfang Juni die meisten Stimmen erhalten. Neue Bürgermeisterin von Dargun ist Jana Böttcher. Sie tritt ihr Amt aber erst im Dezember an. Bei der Wahl hatte die Einzelbewerberin gegen Amtsinhaber Sirko Wellnitz von der Wählergemeinschaft Dargun gewonnen.

