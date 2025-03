Stand: 03.03.2025 15:35 Uhr Dambeck bei Röbel: Auto landet im Vorgarten

In Dambeck bei Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagabend ein Auto in einem Vorgarten gelandet. Ein 48-Jähriger hatte beim Abbiegen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und endete im Garten eines Hauses. Die Insassen wollten laut Polizei wohl zu Fuß fliehen, die Beamten waren aber schneller. Ein Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer ergab 1,49 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Alle Personen blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte