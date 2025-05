Stand: 19.05.2025 17:45 Uhr DDR-Mopeds aus Zweiradgeschäft in Altentreptow gestohlen

Aus einem Zweirad-Geschäft in Altentreptow sind am vergangenen Wochenende zwei Simson S51 gestohlen worden. Die Täter waren dazu in den Laden eingebrochen. Die Polizei schätzt den Wert der beiden Mopeds auf rund 5.000 Euro und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Mopeds aus DDR-Zeiten erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Dank einer Sonderregelung dürfen sie schneller fahren als vergleichbare aktuelle Kleinkrafträder.

