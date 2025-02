Stand: 12.02.2025 06:54 Uhr Brand in Neustrelitz: 50.000 Euro Schaden

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Dienstagabend ein Carport gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr wurde der Brand durch eine defekte elektrische Leitung ausgelöst. Das Feuer breitete sich auf das Wohnhaus daneben aus, außerdem wurde ein Auto, das in dem Carport stand, beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 50.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Neustrelitz konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte