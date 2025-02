Stand: 09.02.2025 06:51 Uhr Brand in Lagerhalle einer Anlagenfirma in Pasewalk

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Samstagabend in einer Lagerhalle einer Firma für Anlagenbau in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Gnädigspark zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam die Ermittlungen übernommen, so die Polizei. Am Sonntag soll ein Brandursachenermittler hinzugezogen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 09.02.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte